Atletico Madrid : Luis Suarez en face d’une situation qu’il ne digère point

En inscrivant son 156e but toutes compétitions confondues le week-end dernier face à Saint-Etienne lors de la 26e journée de ligue 1. Kylian Mbappé est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain(PSG).

Il rentre un peu plus dans l’histoire du PSG , Kylian Mbappé est devenu ce samedi le deuxième buteur du club de la capitale avec 156 buts. Il est désormais à 44 buts d’égaler le record de l’ex parisien Edison Cavani et ainsi devenir une légende du club de la capitale en devenant le meilleur buteur de l’histoire.

Cependant le consensus concernant l’avenir de Kylian Mbappe est qu’il rejoindra le Real Madrid cet été, après des années de négociations entre l’Espagne et la France.

Le but décisif de Mbappe contre les géants espagnols lors du match aller de la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain en Ligue des champions contre Los Blancos a laissé entrevoir la possibilité que le joueur de 23 ans puisse réellement rester en France.

Est-il possible de garder Mbappé ? était écrit en première page de L’Equipe.

Si nous devions faire confiance aux paroles du vainqueur de la Coupe du monde 2018, aucun accord n’a encore été conclu avec aucun club sur l’endroit où il jouera la saison prochaine. Et l’AS Saint-Etienne est également beaucoup intéressé par la pépite selon son gardien de but Paul Bernadoni.

Un million d’euros par semaine ?

Les rumeurs selon lesquelles le PSG ferait tapis pour conserver Mbappe ont récemment gagné du terrain, avec un nouvel accord potentiel d’un an qui verra l’attaquant gagner un million d’euros par semaine.

Cela donnerait à Mbappe la chance de briller lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar , et s’il brille à nouveau sur la scène mondiale, le PSG pourrait décider que Mbappe est le joueur qui dirigera l’équipe à l’avenir.

Mbappe ne veut pas être lié par des rumeurs sur son avenir avant la fin de la rencontre entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions le 9 mars.

Il veut toujours être aimé des fans, c’est pourquoi il a pointé son doigt vers l’herbe du Parc des Princes , faisant peut-être signe que c’est chez lui.

Leadership sur et en dehors du terrain

Mbappe a toujours fait partie d’une équipe pleine de stars, mais selon L’Equipe, la star française veut une équipe qui se construit autour de lui.

Avec Neymar et Lionel Messi dans la même équipe, on voit mal comment Mauricio Pochettino pourrait construire une équipe autour de Mbappe. Le PSG devrait expliquer à Mbappe que ce transfert pourrait être possible à partir de l’année prochaine.

Les goûts de Gareth Bale, Eden Hazard, Rodrgyo et Vinicius Junior n’ont pas le même statut, il serait donc plus facile pour Mbappe d’être un leader au Real Madrid.

Une sortie garantie en 2023

Comme mentionné précédemment, le PSG pourrait proposer un court contrat à Mbappe afin qu’il ne manque pas une équipe du Real Madrid qui est l’équipe à battre en Liga Santander.

Le salaire de Mbappe serait doublé par rapport à ses 25 millions d’euros actuels, avec une clause libératoire qui lui permettrait de partir en juin 2023.

Devenir un joueur emblématique du PSG

Mbappe fait partie du PSG depuis cinq ans, les aidant à remporter plusieurs trophées nationaux. S’il pouvait faire partie de l’équipe qui remporte la première Ligue des champions du club, il restera à jamais dans les mémoires des fans.

C’est une incitation qui pourrait garder Mbappe au PSG au-delà de 2022.