Après avoir agressé le Maroc, Roger Milla donne sa langue au chat

L’ancien Lion Indomptable du Cameroun, Roger Milla, est revenu sur ses propos après avoir sonné la charge contre le Maroc et l’Egypte.

Après avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis du royaume chérifien, l’ancien Lion Indomptable du Cameroun, Roger Milla, a rectifié le tir. L’ancien joueur avait accusé «les pays maghrébins qui mettent toujours le bordel. C’est eux qui mettent toujours le désordre, je suis désolé. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, que ce n’est pas normal».

Non content, Roger Milla ne s’est pas arrêté là. «S’ils ne sont pas Africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe, pour l’Asie ou bien pour d’autres, mais qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain. Ils ont toujours évolué sur le continent africain. Et nous les avons d’ailleurs acceptés, donc je ne vois pas pour quelle raison aujourd’hui, ils continuent à mal parler des autres pays et d’Afrique, ce n’est pas normal», avait dénoncé Roger Milla.

Après cette sortie musclée contre le Maroc et l’Égypte, Roger Milla a soutenu regretter ses propos. Mieux, il a même présenté ses excuses. «Les Marocaines et les Marocains sont mes sœurs et frères. Il ne faut pas oublier que je suis toujours au Maroc. Je ne pensais pas qu’il y allait avoir une polémique et je ne voulais pas qu’il y en ait une», a d’abord campé l’ancien international sur Radio Mars.

Insistant qu’il ne pensait pas que ses propos allaient prendre de telles proportions, le «vieux Lion» reprécise sa pensée. «J’ai tout simplement dit que nous sommes tous des pays d’Afrique et si un pays organise une CAN, le Maroc devait le soutenir. C’est tout. Je tiens à m’excuser si les gens ont mal compris, mais en aucun cas je ne peux critiquer un pays d’Afrique», a dit Roger Milla.