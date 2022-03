Angleterre : ce pasteur fait jaillir des billets sur Davido, des polémiques surgirent (vidéo)

Dans une vidéo, partagée, sur les réseaux sociaux, un homme est vu, en train de faire pleuvoir des liasses de billets, sur Davido, la célébrité nigériane de la musique. Suite à la diffusion de ces images, les internautes se sont déchaînés.

Sur des images, diffusées, sur le compte Instagram @leavenonline, la chanteur nigérian est vu, en train de donner un concert, dans une boîte de nuit. Jusque-là, il n’y a rien de surprenant, puisque la star était en train d’interpréter son dernier single, «Ke Star», avec Focalist.

La scène a commencé par susciter une vive polémique, quand un certain Tobi Adeboyega est entré en scène. L’homme, qui n’est pas un inconnu, a, littéralement, versé des liasses de billets de banque, sur le père d’Ifeanny. Il faut dire que la séquence a choqué plus d’un, d’autant plus que l’homme, un millionnaire nigérian, basé, à Londres, en Angleterre, serait empêtré dans des dossiers sulfureux, notamment, à l’intérieur et en dehors de sa propre communauté religieuse.

Un millionnaire controversé

Pour information, Tobi Adeboyega est pasteur et fondateur de Salvation proclaimers anointed church (SPAC), à Londres, en Angleterre.

Faut-il le rappeler, en 2021, Tobi Adeboyega avait exhibé ses voitures de luxe, à la faveur d’une apparition, sur les réseaux sociaux.

Selon certaines indiscrétions, le prédicateur réside dans un manoir, dont le coût serait de quelque 2,5 millions de livres Sterling. Le site, TheWillNigeria, rapporte que l’homme de Dieu a un garage, bien fourni, et ses voitures couteraient, entre 150 000 et 2 millions de dollars, de quoi intriguer, entre autres, les fidèles de son église.

Il faut noter que la diffusion de cette vidéo polémique intervient, seulement, 48 heures, après son concert, à guichet fermé, à l’02 Arena, à Londres.