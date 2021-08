Alisson signe un énorme contrat avec Liverpool : voir 5 gardiens avec des salaires massifs

Alisson Becker s’est vu proposer un nouveau contrat exceptionnel à Liverpool, faisant de lui le deuxième gardien de but le mieux payé de la Premier League. Avec 150 000 £ de salaire hebdomadaire, le Brésilien est encore loin de l’Espagnol David de Gea qui gagne 375 000 £ par semaine à Manchester United.

Liverpool a engagé le gardien de but Alisson Becker pour un nouvel accord qui verra le gardien de but rester à Anfield pour les 6 prochaines années.

Le nouvel accord s’accompagne également d’une augmentation massive des salaires du numéro 1 brésilien en récompense de ses performances exceptionnelles depuis son déménagement de Rome.

Le gardien de but costaud gagnera désormais 150 000 £ par semaine (7,8 millions de livres sterling par an), considérablement en hausse par rapport à son ancien salaire de 90 000 £ (4,68 millions de livres sterling par an).

Cela le placera automatiquement dans le top 5 des gardiens de but les mieux rémunérés de la Premier League et le placera également dans le top 5 des joueurs les mieux rémunérés de Liverpool.

Le gardien de but le mieux rémunéré de la Premier League est David de Gea de Manchester United, qui rentre chez lui avec un énorme 375 000 £ par semaine (19,5 millions de livres sterling par an).

Venant loin derrière, Kepa Arrizabalaga de Chelsea, qui gagne 150 000 £ par semaine (7,8 millions de livres sterling par an) pour ses problèmes à Stamford Bridge. Avec le nouvel accord d’Alisson, il deviendrait co-second avec Kepa avec le même salaire.

Kasper Schmeichel, de Leicester City, est le troisième gardien de but de la Premier League avec 130 000 £ par semaine (6,76 millions de livres sterling par an).

Jordan Pickford d’Everton ne gagne que 160 £ de plus que Bernd Leno d’Arsenal, le n ° 1 anglais gagnant 100 160 £ par semaine (5,208 millions de livres sterling par an).

Gardien de but allemand, Leno gagne 100 000 £ par semaine (5,2 millions de livres sterling par an) pour compléter le top 5 des gardiens de but les mieux rémunérés de la Premier League.