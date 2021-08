Adixia fait l’unanimité : la star d’Objectif Reste du Monde est très sexy !

Adixia met le feu à ses réseaux sociaux. La star de l’émission Objectif reste du Monde vient tout juste de publier une photo ultra sexy sur Instagram.

Les scandales se poursuivent dans Objectif reste du Monde. Hier soir, la cérémonie des chefs a enfin eu lieu. Adixia, Illan, Hilona et Bastos étaient en lice pour devenir les nouveaux maîtres de la maison.

Les candidats de l’émission ont donc voté. La petite amie de Julien Bert et la nouvelle conquête de Marine ont bel et bien remporté les élections.

Les deux célébrités ont alors dû faire un choix. Éliminer une personne du groupe. Comme prévu, c’est donc le meilleur ami de Maeva Ghennam qui a quitté l’aventure.

Et pour cause ! Depuis quelques jours, la famille du RDM a quelque chose contre lui. Harcelé de tous les côtés, le jeune homme ne peut plus faire le moindre geste sans être jugé.

Une situation dérangeante qui lui aura alors fait monter les larmes aux yeux dans le dernier épisode. Malgré ses excuses, les participants d’Objectif Reste du Monde ont tout de même voulu se séparer de l’élément le plus fort de la villa.

Simon, Giuseppa, Anthony. Tous avaient une dent contre la star. Si bien que les chefs ont tranché en choisissant le bien-être de la famille.

Adixia est donc au plus mal. La jolie blonde vient de perdre sa moitié. Elle n’a d’ailleurs pas pu résister à fermer le clapet du fils de Benjamin Castaldi lorsque celui-ci se réjouissait tout haut de la dernière élimination.

Un coup dur pour la jeune femme qui ne semble plus vouloir continuer l’aventure sans son chéri.

Si l’émission bat son plein sur W9, le tournage est terminé depuis bien longtemps. D’ailleurs, Illan et Adixia ne sont plus ensemble aujourd’hui. Désormais en couple avec Simon, l’ex de Paga est aux anges.

Lors du dernier tournage qui opposait les Marseillais à l’équipe d’Objectif Reste du Monde, la jolie blonde est donc tombée sous le charme de son ancien ennemi.

Plus heureuse que jamais dans son couple, les deux tourtereaux se la coulent douce à Cannes. Eh oui ! La plupart des candidats ont choisi de passer quelques jours de vacances dans le sud de la France afin de se ressourcer après des semaines difficiles.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Adixia vit sa meilleure vie. Sur Instagram, elle dévoile aujourd’hui une photo ultra sexy. Vêtue d’un ensemble en dentelle blanc au décolleté XXL, la jeune femme fait alors l’unanimité sur les réseaux sociaux.

Regard de braise, bouche pulpeuse et formes généreuses. Voilà comment la star s’affiche sur la Toile. Une image qui aura très vite fait réagir les membres de sa communauté.

«Une bombe ma poupée» ; «Belle» ; «Tellement magnifique» ; «Wow» ou encore de simples cœurs. Autant de messages qui prouvent que les fans d’Objectif Reste du Monde valident à 100 % la dernière publication d’Adixia.