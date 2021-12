Zota : la danseuse de Serge Beynaud explique pourquoi elle a caché sa grossesse

Invitée sur l’émission Showbuzz diffusée sur NCI, Zota, la danseuse de Serge Beynaud a évoqué son actualité et sa nouvelle identité de mère. Elle a révélé la raison de sa décision de garder sa grossesse secrète.

En effet, Zota est devenue maman sans que personne (ou presque) n’en sache rien. Elle a tenu à garder sa secrète jusqu’au bout, et elle s’en explique.

«C’est mon premier enfant, on est en Afrique, on se connaît. Bouche des gens là, c’est trop compliqué. Donc j’ai préféré garder les images, les vidéos. Après l’accouchement, j’ai commencé à partager», explique la petite Zota.

Après être devenue mère, des problèmes ont surgi pour le reste de sa carrière de danseuse. Pour ces inquiétudes, Zota espère rassurer ses nombreux fans. Elle insiste sur le fait que cette nouvelle étape de sa vie apportera plus à sa carrière, car elle envisage maintenant d’apporter un nouveau style personnel à la danse moderne.

«Dans ma carrière, cela va apporter de bonnes et nouvelles choses. La Zota avant la grossesse et la nouvelle Zota ne seront pas pareilles. Cela va apporter un truc nouveau à ma carrière. Il y a des choses que je ne vais plus faire et je veux apporter quelque chose de nouveau dans le domaine de la danse», a fait savoir la chorégraphe.

Elle a également assuré aux fans qu’elle continuerait à travailler avec Serge Beynaud et a annoncé qu’elle rentrerait bientôt en Côte d’Ivoire.