Zota adresse un message de reconnaissance à Serge Beynaud

Le week-end passé, la danseuse et chorégraphe ivoirienne Zota passe à travers une vidéo un message émouvant à son patron. Afriqueshowbiz vous en parle plus.

Elle sera sans doute la grande absente de cet événement du 18 décembre 2021 au Palais de la Culture, au concert de son boss Serge Beynaud.

Actuellement en congé maternité, Zota ne sera malheureusement pas à ce grand rendez-vous.

Fidèle à son boss, la chorégraphe a tenu à passer un message à ce dernier, un message évoquant tout le fond de sa pensée. «Je suis fière de ton parcours et de la personne que tu es devenue et que tu es en train de devenir. J’ai encore en mémoire les conseils que tu m’as prodigués. Je remercie le Seigneur qui m’a mis sur mon chemin une magnifique, altruiste et généreuse personne comme toi. J’avais 18 ans quand j’ai commencé à bosser avec toi. Aujourd’hui, j’en ai 30. Les autres viendront et partiront. Mais moi, je te serai toujours fidèle. Tu es une personne douce, une personne toujours prête à tendre la main même à des personnes qui t’ont blessé. En ta qualité de prophète du Coupé Décalé, je te souhaite une carrière encore plus magique, plus prodigieuse» a-t-elle déclaré.

Ce message plein d’émotion et de reconnaissance n’a pas laissé le Mannequin des Arrangeurs indifférent. Il a tenu à remercier Zota à son tour en ces termes : Je suis très touché par ces propos, et tout ce que je peux dire à Zota, c’est que je l’aime très très fort… Dans la Beynaumania, je pense qu’elle est l’un des piliers, on n’est pas beaucoup, on est trois qui avons mûri ce truc là, Jules Beco, Serge Beynaud et Zota.