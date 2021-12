Zlatan Ibrahimovic : l’attaquant suédois a choisi son vainqueur du Ballon d’Or 2021

Zlatan Ibrahimovic a toujours respecté et admiré Lionel Messi. Ils ont joué ensemble. Ils ont partagé de bons moments. Et bien qu’ils n’aient pas construit une amitié profonde, l’attaquant actuel de l’AC Milan n’a que des éloges et des mots positifs sur le génie argentin.

Certes, le Ballon d’Or 2021 ne l’aurait pas donné à aujourd’hui 30 du PSG. Selon lui, le footballeur qui le méritait le plus était Robert Lewandowski.

L’attaquant polonais, comme il l’a commenté dans une interview au Corriere , en a été le vainqueur : «Leo vit pour le football. Mais Lewandowski méritait le Ballon d’Or cette année»

Dans le débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Ibra a confirmé qu’il partait avec Lio. Cela influence, bien sûr, le fait qu’ils aient été coéquipiers lors d’une saison au FC Barcelone : «Tous les deux très forts. Je dis aussi Messi parce que nous jouons ensemble».

En 2016, lors d’un entretien avec ESPN, Ibra a défini Messi comme un joueur PlayStation : «Je pense que Messi est unique. Ce qu’il fait… Je ne sais pas si nous verrons un autre footballeur faire ce qu’il fait parce qu’il a son style de jeu et je ne pense pas qu’il soit possible de devenir un tel joueur. C’est pourquoi je dis qu’il est unique. J’ai eu la chance de le voir tous les jours et j’ai vu ce qu’il faisait tous les jours. Je l’ai déjà dit : c’est comme jouer à la PlayStation. Vous donnez le ballon au gars et il commence à s’éloigner de tous ses rivaux. C’est Messi (…) Je pense qu’on devrait l’apprécier, surtout qu’en Argentine ils devraient apprécier d’avoir un joueur comme ça et ils devraient en profiter pendant qu’il joue parce que c’est un beau match».