Zlatan Ibrahimovic a tenté de revenir au PSG mais de Paris, ils l’ont exclu

Sergio Agüero vante sa nouvelle acquisition, quelques jours seulement après avoir rejoint la pré-saison du FC Barcelone. Le «Kun» passe un bon moment dans son nouveau séjour en Catalogne.

Après avoir passé les dix dernières années de sa vie dans la ville de Manchester, Sergio Agüero a dû déménager en Catalogne pour commencer une aventure avec Barcelone.

L’attaquant, après des vacances bien méritées après avoir remporté la Copa América avec l’équipe nationale argentine, vient d’être installé dans sa nouvelle maison depuis quelques jours, en attendant de pouvoir s’imposer dans l’équipe de Lionel Messi et Ronald Koeman.

Comme on le voit dans ce type de cas, le joueur a besoin d’un moyen de transport pour se déplacer de son domicile aux installations du club. Ainsi, ‘Kun’ Agüero n’a eu aucun problème à ouvrir son portefeuille pour faire une grosse dépense afin d’acheter une voiture moderne.

Les principaux médias espagnols ont rapporté que le buteur du Barça avait acquis une spectaculaire Ferrari SF90 Stradale, connue pour être la première voiture hybride proposée par la célèbre société italienne. Selon les rapports, cette voiture est évaluée à pas moins de 500 000 euros.

La nouvelle voiture du ‘Kun’ Agüero se distingue par son système composé d’un total de quatre moteurs, dont trois électriques avec 220 chevaux (CV) de puissance maximale et un moteur à essence 4.0, indiquent les spécifications sur le modèle qui a été lancé sur le marché en mai 2019.

Une fois de plus, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City montre qu’il a un penchant et un faible pour les voitures. En effet, lors de son séjour en Angleterre, le footballeur a avoué avoir en sa possession une Lamborghini et plus tard un Range Rover, qu’il a ensuite fait tirer au sort parmi les employés des «Citizens».

«En 2014, j’ai payé un million et demi de dollars pour une Lamborghini Aventador. Je ne sais pas pourquoi le f… Je l’ai acheté. Il devrait faire environ 1 200 kilomètres dans six ans. Je l’ai à peine utilisé. Cela fait deux ans que je me demande pourquoi j’ai acheté cette voiture. C’était très pertinent. Maintenant, tout ce qu’il fait, c’est avoir de la merde froide à cause de la pluie. Il a des toiles d’araignée et tout», a commenté l’attaquant argentin, qui joue ses dernières années de carrière.