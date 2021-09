Zinédine Zidane réagit à la victoire du Real Madrid face au Celta de Vigo

Présent dans les tribunes de Santiago-Bernabeu à l’occasion de la rencontre entre le Real Madrid et le Celta de Vigo ce dimanche 12 septembre, Zinédine Zidane a analysé la victoire de ses anciens protégés.

L’entraîneur français a encensé Benzema et ses coéquipiers, mais également pointé du doigt les largesses défensives de la Maison Blanche.

«L’équipe a montré beaucoup de qualités offensives avec Hazard, Benzema, Vinicius et Miguel qui a mis un très bon ballon pour le but de Karim. (…) Nous devons nous améliorer, nous nous sommes rendu le match difficile mais nous avons eu l’aide des supporters qui nous ont poussés et puis nous avons joué une grande deuxième période.

Mais nous avons trop donné en début de match. (…) L’ambiance était très bonne ce soir. Le stade sera le meilleur du monde, j’en suis sûr. J’ai été très surpris qu’il y a quinze jours, il semblait impossible de pouvoir jouer ici et nous avons joué un bon match dans une grande atmosphère, dans un stade qui est toujours spécial», a déclaré l’ancien entraîneur du Real Madrid au micro de Deportes Cuatro.