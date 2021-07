Zinédine Zidane : découvrez la somme impressionnante qu’il gagne grâce à Instagram

Nabilla ne manque pas d’humour, même lorsqu’il s’agit du cambriolage qui a eu lieu le jour de son mariage avec Thomas Vergara. Nous n’allons pas vous refaire le scénario, vous savez que Nabilla et Thomas Vergara ont été victimes d’un cambriolage, le jour de leur mariage.

Pour autant, après avoir pris la parole publiquement, les jeunes mariés ont décidé d’aller de l’avant. Et, surtout, de garder en tête que les bons souvenirs. Nabilla vient d’ailleurs de nous le prouver. En effet, il y a quelques heures, la jeune femme a publié une vidéo Instagram à ce sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est très drôle.

Ainsi, on la voit déambuler dans un hôtel parisien, dans une longue robe orange, des escarpins très tendances, une paire de lunettes sur le nez et son téléphone à la main.

Pour comprendre la blague, direction la légende. Nabilla écrit : «A la recherche des cambrioleurs». Puis elle ajoute les hashtags : «Il vaut mieux en rire qu’en pleurer» ainsi que «Rendez-moi mes affaires».

Comme vous vous en doutez sans doute, les fans ont apprécié l’ironie. Ils n’ont alors pas hésité à lâcher un commentaire sous le post en question.

«Mdr, Je suis fan de toi», «Hahaha, trop forte«, «Quel humour ! J’adore. Bravo Nabilla. J’admire la belle personne que tu es devenue, tu peux être fière de ta réussite», «Habillée comme ça, tu vas vite les trouver. Ils viendront peut-être eux-mêmes se dénoncer. Bon courage à vous», «La même démarche quand ils iront au trou !», peut-on ainsi lire sur la toile.

Si la femme de Thomas Vergara ne manque pas d’humour, les nombreux fans du couple non plus. Rebondir. C’est tout ce que souhaite le couple, désormais. Pour ce faire, Thomas Vergara a décidé de faire une superbe surprise à sa femme. C’est du moins ce que l’on apprenait, ce matin, via les réseaux sociaux de Nabilla.

«Salut les amis, je suis prête. Nous allons en lune de miel avec Thomas. J’ai hâte de voir ce qu’il a préparé. C’est un peu une surprise. Il m’a juste dit qu’on partait quelque part», expliquait-elle, face caméra.

On retrouvait ensuite Nabilla et Thomas Vergara, dans la voiture. Sur le chemin, la maman de Milann n’a bien sûr pas pu s’empêcher de poser des questions. On sait donc que le lieu de la lune de miel n’est «pas très loin».

Pour autant, il leur faudra tout de même prendre un jet privé. Jet privé qui, d’ailleurs, a été entièrement décoré de confettis, de ballons ainsi que de très beaux gâteaux avec des photos du mariage.

Chez nous, nous sommes certains que Thomas Vergara a prévu d’autres belles surprises pour sa dulcinée. On espère en tout cas que ce petit voyage leur fera le plus grand bien.

Affaire à suivre donc.