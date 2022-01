Zimbabwe : un serpent violerait des femmes et frapperait des hommes avec des problèmes d’érection dans un village

Je suis isabelle, jeune femme âgée d’une trentaine d’année, doté avec un boulot stable.

C’est dans ma quête de connaitre d’avantages le seigneur que ma sœur Christiane décide de me présenter au pasteur Kouakou, un homme élégant d’une quarantaine d’année. Suite à nos nombreux échanges nous devenons bons amis et ils décident de me prendre comme sa fille spirituelle.

Fervente croyante, je m’attache au pasteur et à ces prédications. Je lui faisais fréquemment des offrandes allant jusqu’à 200.000 FCFA. Faut dire que je travaille dans une banque de la place et mon salaire est assez imposant.

Face à quelques soucis dans mon foyer, le pasteur me fait une proposition lors de nos échanges sur WhatsApp. En effet l’homme de Dieu me promet d’avoir mon mari à mes pieds et qu’il m’obéira au doigt et à l’œil comme une reine mais pour se faire, je devrais insérer une feuille à l’intérieur de mon vagin. Stupéfaite, je demande au pasteurs quelques jours de réflexion.

Mon mari ayant remarqué mes conversations tardives et mon manque d’attention décide de mener des enquêtes et tombe sur les messages avec mon pasteur. Aujourd’hui il m’accuse d’avoir voulu l’envoûter et menace de me quitter. Que dois-je faire ?