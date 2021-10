Zidane en Bleu, c’est validé

Lionel Messi aurait-il pu poursuivre sa carrière légendaire au FC Barcelone en août dernier ? C’est bien la direction catalane qui a décidé de ne pas lui faire signer un nouveau contrat…

A-t-on menti aux supporters du FC Barcelone lors du départ officiel de Lionel Messi, le 6 août dernier ? Le sextuple Ballon d’Or, après son tout premier sacré en Copa América avec l’Argentine, s’imaginait signer un nouveau contrat chez les Blaugranas, en baissant son salaire de moitié (passant de 60 à 30 millions d’euros par an).

Mais le président Joan Laporta avait alors expliqué que le club était bloqué par les règles de la Liga concernant les masses salariales. Or, deux mois plus tard, on comprend que la fin brutale de l’histoire de «La Pulga» chez les Blaugranas a bien été décidée par la direction du club.

José Guerra, le responsable du contrôle économique de la Liga, qui a fait un point sur les difficultés financières des clubs espagnols, mercredi, a assuré: «le Barça avait les ressources pour garder Messi. Je pense que la décision du club n’était pas seulement basée sur des questions économiques, mais d’autres éléments ont dû peser dans la balance».

A l’époque, Laporta avait assuré que le club n’avait «aucune marge sur les salaires», ce qui est plus ou moins vrai, puisque le FCB avait eu du mal à enregistrer Memphis Depay et Eric Garcia, avant la baisse de salaire consentie par Gerard Piqué.

Mais, assez étrangement, Ronald Koeman, déjà peu en phase avec ses dirigeants, affirmait attendre une dernière recrue, un avant-centre, avant le 31 août. Ce qu’il n’a d’ailleurs jamais obtenu.

«C’était un cadeau empoisonné»

Il y a quelques jours, c’est le vice-président économique du Barça, Eduard Romeu, qui avait avoué que la non-prolongation de Leo Messi était dictée par les difficultés du club (et non le refus de la Ligue espagnole).

«C’était une opération que nous ne pouvions pas nous permettre en tant que club, elle n’entrait pas dans la structure économique. C’était un cadeau empoisonné que nous avons recommandé de ne pas accepter», expliquait-il.

Sans garantie aucune de résultats sportifs, le Barça a fait le choix de tourner la glorieuse page Messi. D’autant que le génie gaucher coûtait cher, très cher et aurait continué à miner les finances du club barcelonais.

Le clan Messi avait imaginé une baisse de 50% de salaire mais pour deux saisons en tant que joueur puis deux autres années en tant qu’ambassadeur du FCB. Laporta aurait dû gérer ce trou financier jusqu’en 2025.