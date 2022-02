Yvidero : «Sachez qu’on respire mieux parce qu’on est en vie»

Yvidero sourit avec ses croquis. Ivedro, née le 5 juillet 1980 à Abidjan en Côte d’Ivoire, est une actrice et humoriste ivoiro-capverdienne. Elle utilise l’humour pour envoyer un message et condamner les maux sociaux, en particulier en Afrique et dans la vie professionnelle.

Parce qu’elle poste régulièrement des photos en compagnie de l’actuelle première dame et d’autres membres du gouvernement ivoirien, la chaîne d’humour Ivedro a été accusée de monter à cheval pour le pouvoir actuel et de «dîner» avec le régime. Yvidero s’est défendue en disant qu’elle ne faisait que son travail.

Dans l’émission de l’actrice du réseau Yvidero, la prestation avec son collaborateur Zadito ou Zadi est très appréciée des fans de l’actrice. De nombreux internautes sont impatients de suivre chaque semaine les aventures d’Apôpôh et de son Zadito. Depuis le dernier show réussi d’Yvidero au Sofitel Conference Centre.

Le rêve d’Ivedro devient réalité !

Le premier pas à respecter est l’admiration ! Nouvelle favorite des internautes, loin de tous ces clichés, elle tient parfaitement un rôle admirable. Yvidero laisse derrière lui la jeune fille d’Abobo, qui tue avec des blessures plus profondes. Elle suppose gracieusement que sa vie est une aventurière loin de sa famille. Ce rire ne la quitterait jamais et son air apparemment sérieux à d’autres moments.

Yvanne Niaba Béké n’est pas de celles qui succombent aux caprices du destin. Elle ne se sent pas désolée. Si faire rire, c’est faire oublier… Faire rire, c’est aussi guérir. Elle partage sa bonne humeur, sa joie de vivre et ses fous rires sur les réseaux sociaux à chaque vidéo. L’actrice et blogueuse a choisi de sniffer sa cuisine.

Elle a choisi le bon côté des choses et a cru en ses rêves. Réussir sa vie avec style.

«Riez beaucoup ; gagnez le respect des gens intelligents et l’affection des enfants ; sachez qu’on respire mieux parce qu’on est en vie. C’est ce que ça fait de réussir dans la vie».

Suivie par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux, l’actrice relève de nouveaux défis et ambitionne désormais d’obtenir une reconnaissance internationale pour son arc, la comédie, le cinéma, la production et même les carrières d’écrivain sont comme ça.