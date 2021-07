Yemi Alade : la chanteuse nigériane fait sensation avec son look, toile s’enflamme (photo)

Yemi Alade a partagé un joli cliché sur Instagram. La bombe s’affiche avec un nouveau look qui lui va à ravir ! Découvrez vite la photo !

Yemi Alade a encore frappé ! La star a dévoilé son nouveau look à ses fans ! Et le résultat est canon ! On vous laisse juger par vous-même…

La jolie brune est d’ailleurs très proche de sa communauté. Elle partage chaque jour des photos sur Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la bombe n’a pas froid aux yeux ! Elle n’hésite jamais à s’afficher avec des looks ultra sexy !

Yemi Alade a encore gâté les internautes ce jeudi ! La fashionista a partagé un sublime photo sur son compte Instagram. Elle en profite pour montrer sa tenue du jour. On adore !