Xhaka après la qualification de la Suisse : «On a écrit une page d’histoire»

Granit Xhaka (milieu et capitaine de la Suisse, qui a éliminé la France en huitièmes de finale de l’Euro).

«On écrit une page d’histoire aujourd’hui, chaque Suisse, peu importe où il vive, peut être fier. Jusqu’au penalty, on a joué une première mi-temps quasiment parfaite. À la 65e ou 68e, j’ai regardé le chrono, sur un corner contre nous, j’ai dit à Yann (Sommer, le gardien): ”Il faut qu’on se réveille, tu dois aussi réveiller les défenseurs devant toi”.

Je me dis que peut-être à 3-1 la France pensait que c’était terminé, je ne parle pas d’arrogance, mais je savais que si on marquait le 3-2… Après le penalty manqué, les buts encaissés ont été un coup dur à avaler, mais on s’est remis après le 3-1, on est revenu contre une équipe de France qui a probablement le top 5 des meilleurs joueurs du monde. C’est difficile de trouver les mots, je peux seulement dire merci à toute cette équipe et être reconnaissant envers le coach qui a amélioré l’équipe à chaque tournoi.»

Avec AFP