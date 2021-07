Wizkid chante mot pour mot la chanson de louange de Fameye alors qu’il fait la fÃªte avec Paedae

Le chanteur afrobeat Wizkid a de nouveau fait son chemin dans le cœur de certains Ghanéens après une vidéo de lui chantant la chanson Praise de Famye alors qu’il fait la fête avec eux.

Dans la vidéo, Wizkid a été vu en train de chanter mot pour mot la chanson de Famye à ce moment particulier tout en faisant la fête avec Fameye, Paedae et quelques autres et cela lui a valu le cœur de certains Ghanéens qui aiment les chansons de Fameye.

Wizkid et son équipe sont au Ghana depuis un certain temps maintenant et il s’assure d’avoir une relation cordiale avec presque tous les artistes ghanéens, car il a été vu avec la plupart d’entre eux faire la fête ensemble tout en se divertissant.

Wizkid être capable de chanter mot pour mot la chanson Praise de Fameye est une très grande victoire pour Fameye car avoir un étranger pour chanter une chanson en twi avec un peu d’anglais est incroyable et nous savons tous que Wizkid n’est pas un Ghanéen pour comprendre le twi si facilement.

Fameye lui-même a partagé la vidéo pour montrer au monde que Wizkid a chanté sa chanson de louange qui fait des vagues mot pour mot et la vidéo montre exactement cela puisque Wizkid a même été vu danser en chantant la chanson.

Cette chanson Praise de Fameye est une chanson qui est aimée par presque tous ceux qui l’écoutent, il n’est donc pas surprenant que Wizkid en soit tombé amoureux et ait même appris à la chanter mot pour mot.