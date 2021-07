Wizkid : bonne nouvelle pour le chanteur nigérian

L’ex-mari de Tiwa Savage, Teebillz a pleuré le regretté Obama DMW en disant que sa mort lui avait fait penser à quelque chose de nouveau sur la vie et les gens autour.

Teebillz rendant hommage à feu Obama DMW a déclaré que sa mort soudaine lui avait apporté quelque chose de nouveau dans la vie et les gens autour de lui, priant pour que Dieu soit avec la famille qu’il a laissée derrière lui et qu’il protège son fils pour le rendre fier.

Selon Teebillz, les bons meurent jeunes et la mort soudaine d’Obama DMW lui a donné de nouvelles leçons sur la vie, mais malheureusement, Teebillz n’a pas mentionné ou déclaré le genre de leçon qu’il a appris de la mort d’Obama DMW.

Teebillz a ensuite prié pour que Dieu soit avec sa famille et les protège avec sa grâce spéciale et les guide tous en particulier son fils Malik et le conduise à son désir du cœur afin qu’il puisse le rendre fier où qu’il soit maintenant.

Teebillz a également révélé qu’il avait une relation cordiale avec Obama DMW et qu’ils se sont une fois liés à son retour de quelque part et ont témoigné du fait que son énergie est l’amour priant pour que son âme repose dans l’amour comme il l’a toujours été.

«Les bons partent en premier! Votre mort m’a donné de nouvelles leçons sur la vie et les gens…….:: Que Dieu soit avec votre famille et que sa grâce spéciale protège, guide et conduise votre fils à votre désir du cœur! Je me suis souvenu de l’avoir frappé avec toi et Sinzu quand tu venais de rentrer de l’autre côté ! Il y a longtemps, votre énergie est l’amour et que votre âme repose dans l’amour et que votre âme repose dans l’amour 44 💛🕊🕊🕊🕊🕊Je ne poste jamais sur la mort, surtout si vous n’êtes pas fam. Il faut une bonne âme pour être reconnu, je ne fais que célébrer un soldat aimant des luttes de la vie ! Reste amoureux 44🪓🪓🪓🪓🪓❤️

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM