Wejdene : la chanteuse adresse un adorable message à Cardi B pour sa deuxième grossesse !

Il y a peu, Cardi B a donc révélé quelques photos de son baby bump sur Instagram. Sous le charme, Wejdene lui adresse alors un petit message et la félicite ainsi pour sa grossesse.

Comme vous le savez sans doute, Cardi B attend donc un deuxième enfant avec Offset, le très célèbre rappeur américain. Et leurs fans s’en réjouissent !

Il faut dire que plus personne ne croyait en leur couple. Entre disputes, désaccords et séparations, les deux stars ont longtemps laissé entendre qu’elles ne s’aimaient plus.

Pourtant, elles ont appris à se redécouvrir et vivent désormais sur un petit nuage. Rien ne semble pouvoir chambouler leur stabilité naissante !

Il y a peu, la très célèbre chanteuse américaine a ainsi dévoilé des photos de son baby bump sur Instagram. Et elles ont beaucoup fait parler.

Il faut dire qu’elles envoient du très lourd ! De nombreuses stars ont ainsi félicité l’icône de la musique pour sa grossesse, dont une célèbre chanteuse française, rapporte Mcetv

Vous l’aurez sans doute compris, il s’agit donc de la belle Wejdene. L’interprète du hit Anissa est totalement fans des clichés ! Et elle n’hésite pas à le faire savoir.

Dans sa story Instagram, elle a donc adressé un petit message à Cardi B, tout en partageant l’une de ses dernières photos. «Trop ma gow (femme)», pouvait-on ainsi lire, suivi d’un emoji cœur rouge.

Les fans de la jeune star ont alors une fois de plus réagi en masse au post de leur idole. Ils se réjouissent de connaître l’identité de celle qui l’inspire !

Rien ne semble pouvoir arrêter la très célèbre chanteuse française. À 17 ans seulement, Wejdene enchaîne ainsi les projets, mais surtout, les très gros succès.

Il faut dire que l’amie des stars de la téléréalité a beaucoup de talent. Ainsi, ses très nombreux fans l’admirent et n’hésitent donc pas à lui faire savoir.

Ils la suivent et la soutiennent en masse dans chacune de ses aventures ! Et pour le coup, il y en a beaucoup. La jeune femme déborde d’énergie et ne manque jamais d’inspiration.

Très proche de son public, l’interprète du titre Je t’aime de ouf n’hésite pas à partager et échanger avec lui, notamment à travers les réseaux sociaux.

Elle y passe une bonne partie de son temps. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer. Ils raffolent de ses pots !

Entre les sublimes photos de ses nombreux shootings, les petits moments avec ses proches, les annonces inédites et les extraits exclusifs de ses morceaux, il y a de quoi passer de bons moments.

De ce fait, la jeune star de 17 ans cumule d’ores et déjà plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés. Rien que ça !

Wejdene apparaît ainsi comme l’une des chanteuses françaises les plus populaires, influentes et inspirantes du moment. La grande classe !

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM