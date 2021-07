Wayne Rooney impliqué dans un scandale : fête, femmes et photos interdites

Wayne Rooney est allé dans un hôtel avec plusieurs amis et plusieurs filles qu’ils avaient rencontrées. L’ex de Manchester United s’est endormi dans un fauteuil et les photos sont déjà virales.

Une fête, des photos virales, un rapport de police et un nouveau scandale pour Wayne Rooney. L’ancien joueur de Manchester United ou d’Everton revient dans l’actualité en Angleterre mais pour rien à voir avec l’équipe qu’il dirige désormais, Derby Country, mais à cause de quelques photos sur lesquelles il apparaît dans la chambre d’un hôtel avec trois femmes à moitié nues.

Les images correspondraient à une fête samedi soir après la défaite de son équipe contre Salford City (2-1) lors d’un match de pré-saison, à l’issue de laquelle Rooney a été dépêché à l’aise faute de renforts.

Sur les photographies, on peut voir l’ancien footballeur tout habillé et endormi, assis sur une chaise pendant que ses compagnons posent et se moquent de la condition de l’entraîneur de Derby County, marié depuis 2008 et père de quatre enfants.

Rooney a décidé de déposer une plainte formelle auprès de la police, selon ses avocats déclarés à «The Sun», pour diffusion de cartes postales privées sans son consentement.

Un témoin a expliqué aux médias susmentionnés qu’«ils ne pouvaient pas croire à quel point ils avaient eu de la chance lorsqu’ils ont été invités, ils ont été stupéfaits. Ils ont passé quelques heures avec lui et ses amis avant de passer à autre chose. Ils étaient flattés. Ils ont passé une très bonne nuit et ont dit que Wayne et ses amis étaient adorables. Toutes les filles aiment faire la fête, mais je pense que c’était probablement la nuit la plus folle de leur vie», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que c’était juste une super soirée.

«Wayne était très élogieux avec eux, avec leur apparence, mais rien ne s’est passé. Ils s’amusaient tous à danser avec Wayne et ses amis et à en parler sur Snapchat, mais ils n’ont pas pu s’empêcher de rire quand il s’est évanoui. Ils ont décidé de s’amuser un peu», a-t-il reconnu.