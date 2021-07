«Vous ne connaîtrez pas la disgrâce», moment émouvant, la mère de Burna Boy l’a comblé de prières à l’occasion de son 30e anniversaire

Chanteur nigérian et lauréat d’un Grammy Award, Burna Boy a eu un an de plus, hier, 2 juillet et dans le cadre de sa célébration, sa mère, Bose Ogulu a dit une puissante prière pour lui.

Dans ce qui semblait être un moment mère-fils, on pouvait entendre Bose Ogulu dire dans une vidéo que Burna Boy ne connaîtra jamais la honte et l’échec dans sa vie, après quoi ils se sont embrassés affectueusement dans la légende, elle a révélé à quel point elle était fière de l’homme.

Dans une autre vidéo partagée sur son histoire Instagram, elle a été vue portant Burna Boy sur son dos et a expliqué à quel point il était devenu léger en termes de poids alors qu’ils jouaient ensemble dans le salon. Elle a sous-titré la vidéo; «Joyeux anniversaire à la force de ma jeunesse»

