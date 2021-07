«Vous n’avez plus rien à prouver, avalez votre fierté et réconciliez-vous», Rudeboy et Peter Okoye ont conseillé

L’acteur Uche Maduagwu a rejoint le groupe de personnes appelant Rudeboy et son frère Peter Okoye à se réconcilier en leur demandant de ravaler leur fierté et de faire la paix.

Beaucoup de célébrités après 2Face, Blackface et Faze ont réglé leur problème et Uche Maduagwu s’est joint à nous pour demander aux frères jumeaux (Rudeboy et Peter Okoye) d’avaler leur fierté et de se réconcilier car ils n’ont plus rien à prouver.

Selon Uche Maduagwu, Rudeboy et Peter Okoye ont tous deux montré qu’ils étaient talentueux et n’avaient donc plus rien à prouver à personne, ils devraient donc ravaler leur fierté et faire la paix l’un avec l’autre.

Uche Maduagwu a utilisé Laycon et Erica comme exemple pour Rudeboy et son frère Peter Okoye leur demandant d’apprendre des jeunes qui ont pu régler leur malentendu laissés seuls les frères jumeaux comme eux.

Ajoutant qu’ils n’ont besoin d’aucune délivrance avant de mettre fin à leur querelle car tout ce qu’ils ont à faire est de mettre leur fierté de côté et de se réconcilier car maintenant ils n’ont plus rien à prouver à personne puisque nous avons vu qu’ils sont tous les deux talentueux.

Presque tous ceux qui appellent à leur réconciliation disent la même chose que même s’ils ne veulent pas revenir en tant que Psquare et rester le Rudeboy et le Mr. P qu’ils sont maintenant, c’est bien car tout ce qu’il faut c’est qu’ils fassent paix.