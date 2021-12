«Vous devez être riche si vous dormez toujours un lundi matin», Naira Marley

La chanteuse «Anti» s’est emmitouflée avant de se rendre en ville avec son petit ami rappeur à New York alors qu’elle se rendait ensemble à une exposition d’art.

Le froid n’arrive pas à Rihanna et A$AP Rocky. Le couple musical a sorti des manteaux chauds alors qu’ils se promenaient à New York le vendredi 3 décembre.

Le couple se dirigeait vers l’exposition Basquiat à la célèbre maison de vente aux enchères Christie’s. Le rappeur de 33 ans a tendu la main pour tenir la main de sa petite amie, alors qu’ils se pavanaient ensemble dans les rues animées de la ville au début de l’hiver.

La popstar de «Work» de 33 ans arborait une tenue colorée, avec un fort accent sur le violet, en particulier avec sa mini-jupe brillante.

Elle portait une chemise noire sous un manteau violet et blanc, qui avait du rouge à l’intérieur. Elle a également bercé une paire de bottes violettes brillantes. La chanteuse s’est accessoirisée d’un collier croix et d’une paire de lunettes de soleil violettes assorties.

A$AP avait un look un peu plus décontracté, où il portait un pardessus chaud sur une paire de jeans avec des chaussures de ville marron. Il a complété sa tenue avec une casquette ajustée et une grande écharpe.

Rihanna et A$AP ont eu de nombreuses sorties romantiques à New York ensemble. Le couple a été aperçu en train de faire du shopping ensemble à SoHo le jeudi 2 décembre, où le rappeur «Praise the Lord» a également attrapé la main de Rihanna.

Le couple semble incroyablement amoureux, et Rihanna a montré son affection pour son petit ami, lorsqu’elle l’ a encouragé plus tôt en novembre, lorsqu’il a été en tête d’affiche du festival de musique ComplexCon à Long Beach, en Californie.