Voici pourquoi il ne faut pas se laver les cheveux le soir

Il y a deux types de personnes dans le monde : celles qui se douchent le matin et celles qui se douchent le soir (bon, il y a aussi celles qui se douchent deux fois par jour, mais c’est une autre question). Eh bien Mesdames, tenez-vous bien : faire son shampoing le soir vous fait du mal. En cause ? Le fait de dormir les cheveux mouillés. Explications.

Vous n’êtes pas du matin ? Vous faites partie de cette catégorie de personnes qui se douchent (et se lavent les cheveux) le soir uniquement ?

Nous avons une mauvaise nouvelle. Le meilleur moyen d’avoir des cheveux abîmés, c’est de leur offrir un shampoing nocturne.

Pourquoi faut-il se laver les cheveux le matin ?

Le problème avec le fait de se faire un shampoing le soir n’est pas vraiment lié à l’horaire, mais plutôt au fait de dormir avec les cheveux mouillés.

Avouez-le, pour avoir de beaux cheveux au réveil, vous avez, au moins une fois, dormi les cheveux trempés.

Dormir sans sécher ses cheveux, c’est les exposer sans défense aux frottements sur l’oreiller et maximiser les risques de casse, de fourches et de tous ces petits malheurs capillaires.

La raison ? Les cuticules des cheveux (qui constituent la couche supérieure). Quand ils sont mouillés, ils se desserrent et s’ouvrent à toutes les agressions extérieures. C’est la raison pour laquelle les cheveux peuvent autant s’emmêler quand ils sont mouillés.

Seconde raison : les cheveux sèchent tout en étant malmenés sous l’oreiller et emmêlés à souhait. Bonjour les dégâts.

Shampoing le soir : les bonnes astuces pour protéger ses cheveux

Si vous tenez bien trop à vos précieuses minutes de sommeil en rab le matin pour changer vos habitudes, voici quelques astuces pour minimiser les dégâts sur votre chevelure.

Soit vous dégainez le sèche-cheveux et dormez la tête au sec, soit vous coiffez vos cheveux en une tresse classique avant de vous coucher. Cela permettra non seulement d’éviter les nœuds, mais aussi d’avoir des cheveux ondulés absolument canons au réveil.

Cela dit, sachez tout de même que dormir les cheveux mouillés vous expose au risque de développer des champignons sur le cuir chevelu (hmmm). Les champignons raffolent des terrains chauds et humides et dormir régulièrement avec les cheveux mouillés vous expose à une jolie prolifération sur votre crâne… et sur l’oreiller !

Morale de l’histoire : le shampoing le soir, pourquoi pas, mais les cheveux secs, CERTAINEMENT !