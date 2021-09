«Vivre aux États-Unis est très difficile par rapport à vivre dans n’importe quelle partie de l’Afrique», Dencia

Chanteuse et mondaine camerounaise, Dencia a fait passer un message à ceux qui sont toujours prompts à risquer leur vie en partant en Afrique pour trouver des pâturages plus verts en Europe et en Amérique.

Elle a déclaré en répondant à un article de blog sur Instagram à propos d’un homme qui a révélé que sa tante lui avait déconseillé de déménager aux États-Unis, malgré le fait qu’elle (la tante) y résidait déjà depuis 1984 qu’on est mieux en Afrique qu’en Amérique.

Dencia a confirmé que vivre aux États-Unis d’Amérique est très cher, ce qui rend invariablement la vie en Afrique bien meilleure.

Elle a écrit; «À vrai dire, vivre à La, aux États-Unis est en fait très difficile par rapport à n’importe où en Afrique. Il s’agit d’environ 10 000 sans-abri américains sur 1 rue, vous pouvez gagner 1 million de dollars et vos factures mensuelles sont de 1,2 million de dollars.

Les gens qui vous mentent que c’est facile hmmm, peut-être que ces gens vous conseillent parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de vous aider, les parents veulent que les enfants paient leurs factures, vous travaillez et allez à l’école, 90% des gens vivent 6 chèques de paie à venir, c’est Difficile d’être le 1% qui va bien mais ce n’est pas impossible mais c’est important de savoir ça L’Amérique et il pleuvra Lv, dior, hermes si tu es un adulte, apporte un peu de $$, apporte des dollars pour le logement parce que même ta propre famille te fera payer pour de la merde, tu ne veux pas que tu sois en premier 2 ans et plus, faites des recherches sur les emplois, l’école et les personnes dans l’état où vous allez. Je connais des tonnes de gens qui sont venus et sont partis parce que la vie était trop dure pour eux.

Sans le système de santé et les bons docteurs, je doute que je vivrai en Amérique. L’Europe est juste pire, si je devais y vivre, je mourrais littéralement, la souffrance là-bas n’est pas de ce monde. Tu peux travailler de 6 à 6 ans et tu seras toujours un brisaillé, c’est trop mais dans l’ensemble, n’importe qui peut réussir n’importe où tant que tu es conscient de ce qui t’attend.