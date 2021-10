Viviane Chidid : la chanteuse sÃ©nÃ©galaise bouleverse tous les codes avec Â«TeeyalÂ»

Viviane Chidid n’a plus rien à prouver et pourtant la diva sénégalaise ne cesse de se réinventer et de prendre des risques artistiques. Comme si le temps qui passe n’a aucune incidence sur elle.

Cette fois, elle est de retour avec «Teeyal», une chanson aux antipodes de ce qu’elle a créé jusqu’ici. Changement de tempo, changement de thème. Même la façon de poser sa voix a changé. La reine du Djolof Band ne s’attaque plus aux hommes, mais plutôt à ses détracteurs.

Elle recadre les personnes qui disent du mal d’autrui gratuitement. En bonne professionnelle qu’elle est, Viviane n’oublie pas que la forme est aussi importante que le fond. Pour le clip de «Teeyal», elle a appliqué tous les codes de la culture urbaine afropop.

Musicalement, on accroche tout de suite à cette mélodie entêtante produite et arrangée par VQ et Akatche.

La version audio parue en juillet dernier a été supplantée par l’arrivée du clip sur YouTube le 2 octobre dernier. Les tendances sont à la hausse chaque jour. Plus que jamais, la reine, c’est Viviane.

Avec RFI Musique