Vinicius Junior décide de l’avenir du Real Madrid alors que Manchester United approche

L’attaquant brésilien a décidé de rester et de se battre pour sa place au Santiago Bernabeu sous la direction du nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti.

Des sources crédibles ont confirmé que le joueur du Real Madrid, Vinicius Junior ne quitterait pas la capitale espagnole cette saison.

On dit que l’attaquant passionnant est l’un des joueurs préférés de la supremo du Real Madrid, Florentino Perez, et il est également considéré comme un joueur important par le personnel d’entraîneurs.

Même s’il y avait des rumeurs selon lesquelles l’attaquant avait été approché par les géants de la Premier League, Manchester United, on s’attend à ce qu’il reste sur place et joue un rôle énorme dans la quête de gloire de Madrid lors de la saison 2021/22. Il a été confirmé qu’aucune discussion n’avait eu lieu entre United et Madrid au sujet d’un transfert pour Vinicius.

Il a également été rapporté que le nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, est impatient de travailler avec l’ailier au cours de la nouvelle saison.

Le manager italien pense qu’il peut tirer le meilleur parti de l’attaquant et l’aider à augmenter son retour de six buts et sept passes décisives que l’attaquant a enregistrés lors de la saison 2020/21.

Cependant, il est confirmé que les géants espagnols sont en pourparlers avec leurs homologues anglais au sujet de la vente du défenseur central français, Raphaël Varane. L’ancien défenseur de Lens voudrait quitter le Bernabeu cette saison après 10 ans au club.