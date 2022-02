Vidéo : ce salon de coiffure où une «coiffeuse» embrasse les clients pendant la coupe de cheveux (vidéo)

Les utilisateurs des médias sociaux sont sous le choc et continuent de poser des questions sur l’emplacement d’un salon de coiffure où une «coiffeuse» avec des rondeurs embrasse les clients avant et par intermittence pendant la coupe de cheveux.

Une vidéo dudit salon de coiffure est apparue en ligne dans laquelle on peut voir une dame en train d’embrasser l’un des clients du salon.

Dans la vidéo, le client est assis sur une chaise avec un tablier noir enroulé autour de lui. La dame portant une robe courte noire se penche alors, place ses mains sur les genoux du client tout en lui faisant face, avant de rapprocher sa bouche de la sienne pour l’embrasser.

La dame qui serait elle-même coiffeuse traite le client avec romance en présence d’un autre client qui est géré par un coiffeur. On l’entend également discuter avec le client au milieu de la scène de «romance-coiffure».

Les baisers étaient si forts et attiraient l’attention que l’autre client ne pouvait pas se concentrer. Il tourne son visage par intermittence pour voir son collègue client se faire dorloter pendant qu’il est pris en charge par un autre homme.

I heard of a barbershop where a female barber gives male customers nice treat by kissing them while cutting their hair….Well I just saw the video and all i can say is Omo!!! pic.twitter.com/z1jxrds2Gd

— Jèfé Juan José (@Jefe_says) February 1, 2022