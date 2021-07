Vegedream : célibataire ou en couple avec Emma Lohoues ? Le chanteur répond enfin

Dans une interview accordée au journal Générations nouvelles, DJ Bloconini a dit sans langue de bois que l’autre artiste du coupé décalé en vogue depuis un moment, Safarel Obiang, n’est pas gentil. L’ayant soutenu durant plus de 5 années où il l’a toujours considéré comme un petit frère, il a aujourd’hui du mal a voir que l’artiste chanteur ne lui retourne pas l’ascenseur.

A la question de savoir s’il accuse Safariel Obiang d’ingratitude, DJ Bloconini va répondre par l’affirmatif. «Oui, Safarel est très ingrat, et je le dis haut et fort. C’est vrai que des fois quand il me trouve dans les maquis il me fait des ‘travaillements de 50 000 F ou 100 000 Fcfa, donc il dira qu’il fait quelque chose de bien pour moi. Ce que je lui demande , c’est de venir à la maison, voir ma famille. J’ai une femme et quatre enfants donc j’ai une famille à nourrir», a-t-il martelé.

Ayant sollicité une aide financière d’un montant d’un million de francs CFA auprès de l’artiste chanteur sans suite favorable, Dj Bloconini a finalement pris ses distances vis-à-vis de son «petit frère» Safarel Obiang. Selon Dj Bloconini, depuis lors les deux artistes ne s’adressent plus la parole, ils vaquent chacun à ses «gombos».

Visiblement en colère contre l’artiste chanteur, Dj Bloconini à laissé entendre «qu’on sache que sans moi, Safarel Obiang n’est rien. Qu’il sache que tant que je n’accorde pas ma touche à sa musique, ça ne décollera pas. Il était certes déjà connu mais son succès a commencé avec moi. Vu donc son attitude, ce n’est plus évident que je joue encore avec lui», a-t-il ajouté.

Pour Dj Bloconini, s’ils doivent se réconcilier un jour, Safarel Obiang devra demander pardon à sa femme. «C’est elle qui me conseillait de ne pas travailler avec Safarel et je lui ai désobéi», a-t-il martelé, soutenant que la condition pour qu’ils se réconcilient est que Safarel demande d’abord pardon à sa femme.

En attendant la réaction de l’artiste Safarel Obiang sur la question, on peut aisément dire que même si les deux artistes qui ont toujours fait danser leurs mélomanes sont en froid, une porte reste toujours ouverte pour une réconciliation.

