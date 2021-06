Varane après l’élimination des Bleus : «Il nous a manqué de tout»

Raphaël Varane (défenseur de l’équipe de France, après la défaite des Bleus contre la Suisse en 8es de l’Euro).

«On a laissé trop d’espaces, on a mal géré alors qu’on avait deux buts d’avance. La déception l’emporte. C’est difficile d’avoir la lucidité pour analyser, il nous a manqué de tout. On en parlé dans le vestiaire (à la pause). Il y avait énormément de frustration par rapport à ce qu’on voulait faire et ce qu’on était en train de faire.

On ne voulait pas donner l’image qu’on avait donnée en première période. Il y a eu du positif mais ça n’a pas suffi. Les tirs au but c’est la loterie. On a un bon groupe, il y a une bonne mentalité. On va analyser cela et garder la tête haute. Dans le vestiaire ce sera très calme. Il faut surtout garder la tête à nos prochains objectifs. Il n’y a pas grand-chose à dire, à chaud c’est compliqué. C’est un moment difficile.» (au micro de TF1)

Avec AFP