Vanessa Bryant rend un vibrant hommage à sa fille Bianka pour son anniversaire

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont visité le Regency Theatre de Westwood samedi et se sont tenus dans les bras tandis que certains de leurs enfants marchaient derrière eux.

Ben Affleck, 49 ans, et Jennifer Lopez, 52 ans, ont mis en valeur leur amour ravivé lors d’une sortie en famille le 4 décembre !

L’acteur et chanteur est allé au cinéma avec certains de leurs enfants, dont la fille de Ben, Seraphina, 12 ans, et son fils Samuel, 9 ans, qu’il partage avec l’ex Jennifer Garner, et la fille de Jennifer, Emme, 13 ans, et son fils Max, 13 ans, qui elle partage avec l’ex Marc Anthony et ont été photographiés en train de se serrer les bras l’un contre l’autre à l’extérieur du Regency Theatre dans la région de Westwood, en Californie. Ils auraient été dirigés par un directeur de théâtre en entrant et en sortant du bâtiment.

Pendant la sortie, Ben portait une chemise graphique grise sous un haut boutonné à carreaux sous une veste noire, un pantalon noir et des baskets blanches et grises tandis que Jennifer portait un pull rose, violet et vert avec un motif floral, un jean et des bottes beiges.

La star de Good Will Hunting portait également des lunettes de soleil et un masque blanc et le crooner «If You Had My Love» portait un masque violet.

Les enfants du couple, qui les suivaient, portaient des tenues décontractées, notamment un t-shirt graphique blanc, un jean et des baskets noires et blanches pour Emme, un bouton de style plaid bleu sur un haut à fleurs bleu et blanc, un pantalon vert olive, multi -des chaussettes à rayures colorées et des baskets blanches pour Seraphina, et un pull rayé rouge, blanc et marron, un pantalon de survêtement rouge et des baskets bleues pour Samuel.

Max, qui était également présent pour l’activité amusante, portait un sweat à capuche noir et gris, un pantalon noir et des chaussures à carreaux.