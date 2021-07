Une prof jugée pour avoir forcé un enfant de 5 ans à garder son pantalon souillé pour «lui donner une leçon»

C’est un cas qui a fait beaucoup parler. Une institutrice du comté de Cobb a voulu enseigner les habitudes de toilette à l’un de ses élèves ayant des besoins spéciaux. Cependant, la façon dont elle s’y est prise a été très critiquée et elle a été condamnée.

Kelly Lewis, 56 ans, d’Acworth, États-Unis, était enseignante à la Frey Elementary School. Elle était en charge des enfants ayant des besoins spéciaux là-bas, selon CBS64.

En novembre 2019, Kelly a été accusée d’avoir laissé un garçon de cinq ans dans son pantalon dans lequel il avait déféqué pendant deux heures. Elle aurait tenté de «lui donner une leçon sur les habitudes de toilette».

«L’enfant a souffert de rougeurs et d’irritations dans les fesses, ainsi que de douleurs mentales dues aux actions de l’enseignante», a déclaré un témoin aux autorités du comté de Cobb.

Les parents des autres élèves de Frey Elementary ont été choqués d’apprendre l’incident. Lorsque Stacey Ramirez, dont le fils est autiste, a entendu parler de l’incident, elle était très contrariée et a appelé son fils Ryan.

«J’ai dit : ‘Ryan, qu’en penses-tu ?’ Et il a utilisé le terme ‘horrible’», a déclaré la mère, adéclaré WTHR. Stacey est également directrice de The Arc of Georgia, une organisation à but non lucratif dédiée à la défense des droits humains et civils des personnes handicapées mentales.

Elle a révélé que l’impact de tels incidents n’est pas facilement géré par un enfant. «Ce n’est pas encore fini pour cette famille, et ce n’est pas encore fini pour ce petit garçon», a-t-elle dit.

Selon l’Atlanta Journal-Constitution l’enseignante a depuis été condamnée pour maltraitance sur un enfant. CBS46 a également signalé qu’elle n’était pas être autorisée à retourner à l’école Frey Elementary et qu’elle ne pouvait pas être en contact avec des personnes de moins de 16 ans.

C’est un comportement déplorable sur un enfant de 5 ans qui a besoin d’attention !