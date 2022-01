«Une prise d’otage» : Gilles Verdez donne son avis tranché dans TPMP (vidéo)

Ce lundi 10 janvier 2022, le plateau de Touche pas à mon poste était très animé. Et pour cause, Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna se sont gravement pris le chou pendant l’émission. Le sujet du débat du jour ? Le rappeur Booba. Et visiblement, le présentateur et son chroniqueur n’étaient pas du tout d’accord sur certains actes concernant le chanteur. Vidéo.

«On s’en fout de toi, tu rapportes toujours à toi»

Étant donné les nombreuses polémiques qui planent au-dessus de la tête de Booba, il n’est pas étonnant que deux chroniqueurs s’engue*lent sur le sujet. Cette fois-ci c’est Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna qui se sont pris le bec.

Dans TPMP, le présentateur et le chroniqueur sont partis dans un débat animé autour de la personne qu’est le rappeur Booba. En effet, ce dernier a récemment encore fait parler de lui : il a été censuré parce qu’il a tenu des propos contre la vaccination.

Selon Matthieu Delormeau, cette censure est totalement normale et justifiée. Pour lui, ce n’est pas parce que Booba est un artiste qu’il a le droit de tout dire. À ce moment-là, le chroniqueur faisait référence à une conversation qu’il avait eue avec le rappeur.

Des propos que n’a pas appréciés Cyril Hanouna : «Arrête de dénigrer tous les artistes, c’est un très bon pote à moi. […] Arrête de dire des conneries» , a alors balancé Baba en plein milieu de l’émission. Une réponse qui ne passe pas non plus pour le chroniqueur : «On s’en fout de toi, tu rapportes toujours à toi. On parle d’une histoire sur les réseaux sociaux et tu sors ‘Booba il m’a dit ça», a déclaré le présentateur.

Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna : Booba ou pas Booba ?

Finalement, les deux confrères de TPMP, continuellement en conflit, ont fini par cesser le débat. En effet, celui-ci tournait en rond et aucun des deux n’étaient prêts à écouter les arguments de l’autre. «Ok, je ne parle plus. Il a raison Booba, c’est un génie», a alors lancé Matthieu Delormeau à Cyril Hanouna.

Le chroniqueur a ensuite tenté de se confier sur le comportement du présentateur de C8 : «Tu es dur Cyril quand on n’est pas du même avis que toi». Une déclaration à laquelle Cyril a répondu du tac au tac : «Non ce n’est pas vrai. C’est toi qui es dur quand on n’est pas du même avis que toi». Même si le ton est monté entre les deux hommes, nous espérons qu’ils se sont réconciliés entre-temps ! Il ne faudrait pas d’un petit clash vienne ternir l’émission préférée des Français.