Une mère condamnée pour s’être débarrassée de son bébé dans une poubelle dans le Bas-Rhin

Qu’est-ce qui peut pousser une mère à se débarrasser de son enfant de cette manière ? C’est l’une des questions qu’a posé l’avocat général dans une affaire difficile qui a occupé la cour d’assises du Bas-Rhin.

Les faits s’étaient déroulés en mars 2019 à Kogenheim, dans le Bas-Rhin. Une femme de 37 ans, mère de deux enfants, a accouché sur ses toilettes. Le quotidien régional DNA a précisé :

«Fruit de sa liaison avec le meilleur ami de son conjoint, ce bébé aurait immanquablement fait exploser le foyer de Kogenheim [Bas Rhin], où l’entente n’était depuis longtemps plus au beau fixe.»

La femme, ex-monitrice d’école, a alors pris le petit et l’a mis au fond d’une poubelle dans sa grange. Selon l’avocat général, «la mort était envisagée et même souhaitée».

Le bébé a heureusement été sauvé et va bien selon le journal. La femme a été retrouvée et arrêtée. La cour d’assises du Bas-Rhin a rendu ce mardi son verdict. Cette mère de famille a été condamnée à neuf années d’emprisonnement ferme.

Une affaire difficile qui a suscité beaucoup de tristesse. Dans des cas de souffrance et de peur, il est toujours recommandé de demander de l’aide, même quand on se sent honteux, coupable et au fond du trou. Espérons que cet enfant, et les deux autres enfants de cette femme, grandiront dans de bonnes conditions.