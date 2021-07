Une maman sauve son fils de 5 ans d’une tentative d’enlèvement à New York (vidéo)

Une «Super Maman». Des images de caméras de surveillance rendues publiques par la police de New York ont montré une mère de famille sauvant in extremis son jeune garçon d’une tentative de kidnapping survenue le jeudi 15 juillet dans le quartier new-yorkais du Queens (Etats-Unis).

La police de New York a diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux afin de lancer un appel à témoins, le lendemain de la tentative de rapt. Celle-ci a eu lieu le 15 juillet, vers 20H sur Hillside Avenue dans le Queens, selon les sources policières.

Dolores Diaz Lopes, une mère de famille âgée de 45 ans, marchait tranquillement sur le trottoir, emmenant ses trois enfants retrouver leur père à la sortie de son travail, lorsqu’un individu s’est précipité hors de sa voiture et a attrapé le petit Jacob pour le porter à l’intérieur de son véhicule.

«Puis j’ai vu l’homme sortir de la voiture. Il a couru vers Jacob. J’étais effrayée et j’ai crié “Oh mon Dieu, il emmène mon enfant”», a-t-elle déclaré au New York Post.

UPDATE: A 24-year-old male has been arrested and charged with: – Attempted Kidnapping

– Reckless Endangerment

– Acting in a Manner Injurious to a Child less than 17 https://t.co/WXxXyk5JEq — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 17, 2021

Un homme âgé de 24 ans, James McGonagle a été arrêté vendredi 16 juillet, dans la soirée, pour tentative d’enlèvement, après avoir été admis dans une unité psychiatrique d’un hôpital new-yorkais.

«Il l’a ramassé comme un sac d’ordures. La voiture était à côté. Il a ouvert la porte passager à l’arrière et a jeté mon frère dans le véhicule. Il a fermé la porte et l’a verrouillée», a déclaré Benny, le frère de 9 ans de Jacob, au quotidien américain.

La tentative de rapt n’a duré qu’une quinzaine de secondes mais la mère de famille n’écoutant que son courage et aidée de ses deux jeunes enfants est passé à l’action et est parvenu à sauver son plus jeune fils.

«J’ai couru de l’autre côté de la voiture et j’ai essayé d’ouvrir la porte mais elle était verrouillée également avec mon frère à l’intérieur», a indiqué Zuriley, la sœur de 9 ans.

Benny a aussi ajouté que le passager de la berline avait demandé au kidnappeur apparemment dérangé : «Qu’est-ce que tu fais ?». Celui-ci a répondu : «Nous kidnappons le gamin».

Assis sur le siège passager à l’avant, l’homme a été identifié par les services de police comme étant le père de James McGonagle. Celui-ci est toujours recherché par la police comme témoin, selon le New York Post.

Un épilogue heureux à un faits divers choquant

Finalement, c’est l’intervention de cette «Super Maman» qui a réussi à donner un heureux dénouement à cette odieuse et choquante tentative d’enlèvement.

«Jacob s’est levé sur le siège arrière et je l’ai sorti par la fenêtre du passager avant», a déclaré Dolores Dias Lopes au New York Post. Une foule a commencé à se rassembler à proximité de la voiture des ravisseurs et ceux-ci se sont échappés afin d’éviter de se faire prendre.

«J’étais choquée. Mes enfants étaient sous le choc. J’ai embrassé mes trois enfants et ils se sont accrochés à moi et je les ai tenus serrés contre moi. Je ferais n’importe quoi pour sauver n’importe lequel de mes enfants», a-t-elle ajouté.