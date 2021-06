Une jeune femme souffrant d’un lymphœdème reçoit d’horribles commentaires l’invitant à se couper la jambe

Les réseaux sociaux permettent de communiquer, de partager des instants de vie ou des pensées. Mais malheureusement, beaucoup n’ont pas de limite et se permettent d’insulter, de se moquer et de blesser les autres. Mahogany Geter a 23 ans et souffre d’un lymphœdème à la jambe.

La jeune femme est également mannequin et utilise les réseaux sociaux pour poser. Elle partage ses magnifiques clichés et permet de donner de la visibilité à cette pathologie difficile à vivre.

Comme l’indique Vidal : «Un lymphœdème est une augmentation durable du volume d’un bras ou d’une jambe liée à une accumulation de lymphe. Le plus souvent, le lymphœdème est la conséquence d’une intervention chirurgicale ou d’un traitement contre le cancer, en particulier le cancer du sein.»

Depuis que son compte Instagram est devenu un peu plus connu, Mahogany reçoit de plus en plus de commentaires, et malheureusement pas toujours positifs. Bien au contraire, elle a dû faire face à de nombreux messages de haine et de critique sur son corps et sa jambe.

Certains lui «conseillaient» même de se faire amputer, argumentant que sa jambe était bien trop laide. Face à cette négativité, la jeune femme a beaucoup souffert, elle s’est sentie mal, avait honte de son corps. Et finalement, grâce au soutien de sa mère et de ses proches, elle a travaillé sur son estime de soi et se sent mieux avec son corps.

Elle veut désormais normaliser son physique et cette jambe qui est une partie d’elle. Elle est magnifique comme elle est et prône l’acceptation de soi, ce qui est très important.

Sur les réseaux sociaux, comme dans la vraie vie, regardons les autres avec bienveillance, acceptons la différence et essayons d’être tout simplement bons et gentils, cela faciliterait bien des choses et éviterait bien des drames.