Une jeune femme devient folle après être descendue d’une moto-Vidéo

Une Nigériane de 102 ans, Nonye Josephine Ezeanyaeche, a déclaré son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2023.

Nonye Josephine Ezeanyaeche, également appelée «légende vivante» ou «Mama Africa», est originaire d’Aguata, dans l’État d’Anambra, et est la fondatrice du groupe «Voice for Senior Citizens of Nigeria.»

Elle a récemment rendu une visite de courtoisie à l’équipe de direction de la Nigerian Television Authority, NTA, où elle s’est déclarée prête pour la présidentielle.

«Si les Nigérians hésitent à participer à la vie politique, elle dit qu’elle est prête à concourir. Elle a déjà préparé un manifeste pour elle-même. Elle a la vision. Si les bons ne viennent pas se présenter…», a déclaré Caro Nwosu, président de son groupe cité par Sahara Reporters.

La femme âgée s’est inspirée d’une célèbre déclaration : «Si vous avez un enfant, homme ou femme, essayez de le former pour qu’il surpasse vos propres réalisations.»

Ezeanyaeche aurait reçu de nombreux prix pour son rôle dans la construction de la nation.