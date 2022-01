Une grosse frayeur s’installe sur le plateau de TPMP après un malaise, l’auteur est évacué

Alors que Jean-Luc Lahaye est actuellement accusé de viols sur mineures, sa fille, Margaux Lahaye, a elle aussi été mise en examen dans cette terrible affaire.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Jean-Luc Lahaye. Pour rappel, le chanteur a été mis en examen en novembre dernier pour «viols et agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans», «corruption de mineur», «abus de faiblesse», «atteinte à la vie privée» et «détention d’images pédopornographiques». Il a été depuis placé en détention provisoire à la prison de la Santé, à Paris.

Margaux Lahaye mise en examen

A l’époque, sa fille, Margaux, avait elle aussi été interpellée, pour «subornation de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans», mais avait finalement été relâchée. Mais ce dimanche 23 janvier 2022, nos confrères du Parisien rapportaient dans leurs colonnes que Margaux Lahaye aurait été «convoquée par la juge d’instruction chargée de l’affaire pour un interrogatoire en vue d’une mise en examen pour ‘subornation de témoin».

Selon nos confrères de BFMTV, la fille de Jean-Luc Lahaye a finalement été mise en examen ce lundi 24 janvier 2022, pour subornation de témoin.

Au mois de novembre dernier, nos confrères du Parisien rapportaient que la jeune femme aurait «fait pression sur les deux adolescentes» qui ont porté plainte contre le chanteur. Pour rappel, les deux victimes présumées avaient déjà porté plainte contre celui-ci par le passé, avant de rétracter.

Ainsi, Margaux Lahaye aurait dicté à l’une des plaignantes ce qu’elle devait dire aux enquêteurs et lui aurait ordonné «d’installer une application de messagerie sécurisée pour parler à son père».

Deux autres femmes bientôt entendues dans cette affaire

Les mères des deux plaignantes ont également été entendues par la police au mois de novembre dernier pour «non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans». Et pour cause, fans du chanteur, elles auraient incité leurs filles à le rencontrer. Elles leur auraient également conseillé de ne pas porter plainte contre celui-ci.

Les deux femmes vont être à nouveau entendues par les enquêteurs les 26 et 27 janvier prochains. Une sombre affaire qui est donc loin d’être terminée.