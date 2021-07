Une fillette de 5 ans kidnappée alors qu’elle jouait dans le jardin a été sauvée par deux ados courageux

Chaque année, beaucoup trop d’enfants disparaissent. Des moments déchirants, dramatiques, et on voudrait tous les jours des fins heureuses. Combien de familles désespérées cherchent un enfant qui a disparu ? La famille de Jocelyn, 5 ans, a eu la chance d’être réunie après que la fillette ait été kidnappée.

Jocelyn était en train de jouer seule dehors dans le jardin sans surveillance pendant quelques minutes. C’est alors qu’elle a été kidnappée, mais heureusement, deux adolescents courageux sont intervenus.

La grand-mère de Jocelyn, qui étant en charge de prendre soin de sa petite-fille, a immédiatement contacté la police quand elle découvert qu’elle n’était plus dans le jardin et introuvable.

Des témoins ont expliqué que Jocelyn, 5 ans, avait été kidnappée par une personne dans une voiture violette, une déclaration que la police a envoyée au public dans l’espoir que quelqu’un ait vu quelque chose.

Temar Boggs, 15 ans, et son ami ont entendu l’information et l’alerte enlèvement. Lorsqu’ils ont vu une voiture qui correspondait à la description, ils ont sauté sur leurs vélos et ont suivi la voiture dans l’espoir d’arrêter le kidnappeur.

Selon un communiqué de presse de The Young Turks, les garçons ont prévenu les autorités et ont suivi la voiture pendant si longtemps que le conducteur a paniqué, s’est garé sur le côté et s’est enfui.

Après cela, la fillette de 5 ans a pu retrouver ses parents inquiets. Ils ont indiqué qu’ils seraient éternellement reconnaissants envers les deux adolescents tenaces. Ils ont simplement refusé d’arrêter de poursuivre le kidnappeur dans la voiture, même s’ils commençaient à ne plus en pouvoir.

