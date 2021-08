Une fille de 21 ans révèle comment elle a tué son Sugar Daddy

Une jeune fille de 21 ans, a été arrêtée par le commandement de la police de l’État de Lagos pour avoir prétendument tué le directeur général de Super TV, Usifo Ataga, dans la région de Lekki, dans l’État.

Le Punch rapporte que le commissaire de police de l’État, Hakeem Odumosu, a déclaré que Chidinma était une étudiante de premier cycle de l’Université de Lagos (UNILAG), déclarant qu’elle avait avoué avoir commis le crime.

Chidinma Ojukwu avait été emmené au siège du commandement de la police à Ikeja le jeudi 24 juin. Odumosu a déclaré qu’elle avait été arrêtée à la résidence de ses parents dans la région de Yaba, dans l’État, dans la nuit du mercredi 23 juin.

Selon le rapport, Ojukwu, une étudiante en communication, a déclaré qu’elle entretenait une relati0n amoureuse avec Ataga, un PDG de 50 ans, depuis environ quatre mois avant que le vilain incident ne se produise le 15 juin 2021, lors d’un soiree ensemble.

Le regretté PDG était mon amant secret

L’étudiante de premier cycle a déclaré qu’elle et le PDG Ataga «s’amusaient» lorsqu’une dispute a éclaté et qu’elle l’a poignardé à deux reprises.

Elle a dit:

«Nous étions dans le lodge en train de fumer. Il essayait de me faire des avances. J’étais fatigué et il est devenu violent. Je l’ai laissé faire. Vers l’après-midi, il commanda des roofies. Nous l’avons pris ensemble et avons mangé de la nourriture. Il est devenu excité.

Je n’étais toujours pas content du premier ($xxe) que nous ayons eu, J’étais très insatisfait et ça m’a mis en colère, alors je restais seul, fumant et buvant. Lui aussi était seul. – affirme la jeune fille

«Il est venu vers moi, et j’étais comme, je ne suis pas content de ce qu’il a fait. Je me suis dit : «Tu ne m’aides pas, tu ne m’assiste à rien, tu ne fais que jouer avec moi». Il m’a dit : «Prend ma carte de crédit et retire ce que tu veux».

«Je l’ai poignardé deux fois au cou. il a essayé d’attraper le couteau mais il n’a pas pu, car il saignait déjà trop. il est tombé par terre et j’ai pris sa carte et j’ai quitté la pièce», dit t’elle.

Des sources proches nous ont dit qu’elle l’avait tué parce qu’elle n’était pas satisfait du premier coup. Selon nos sources au sein de la police de l’état, la raison de sa colère serait parce qu’il aurait éjacwlé tôt et elle l’a poignardé deux fois après une petite dispute.

J’ai retiré 1 000 000 de Fcfa du compte du PDG de Super TV après l’avoir tué

Ojukwu a également révélé qu’après avoir poignardé le défunt PDG, elle avait retiré 380 000 Naira (1 million de FCFA) de son compte à l’aide de sa carte ATM.

Odumosu a déclaré que les comptes d’Ataga avaient été bloqués pour empêcher de nouveaux retraits par ceux qui profitaient de sa mort prématurée pour épuiser les comptes. Le commissaire d’État à la police a déclaré que l’enquête était en cours, ajoutant que «l’affaire sera portée devant le tribunal dès que l’enquête sera terminée».