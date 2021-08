Une femme vêtue seulement d’un string poursuivie dans la rue par son conjoint

Paga et Giuseppa, le tout nouveau couple des «Marseillais», viennent de faire un bad buzz après une mauvaise pub.

Ce n’est pas nouveau, les candidats de télé-réalité se font de l’argent grâce aux placements de produits. Ils leur arrivent de se mettre en scène, pour une marque, afin de faire plus de clics.

Paga et Giuseppa, le tout nouveau couple des «Marseillais», n’hésitent donc pas à mettre la main à la patte. Récemment, dans une vidéo Instagram, ils ont vanté les mérites de l’appli Trendex.

Mais quelle est cette fameuse appli ? «Trendex est la plateforme qui te permet, pour la première fois, de miser sur des personnalités», explique alors le Marseillais, en légende du post.

«En misant, tu peux recevoir des privilèges exclusifs offerts par les personnalités. Mais, surtout, comme le prix de chaque part dépend de la côte de la célébrité, tu peux acheter mes parts au plus bas dès maintenant et les revendre plus tard quand elles auront pris de la valeur», poursuit-il.

Mais Paga sait comment convaincre ses fans. Il ajoute : «J’ai préparé des privilèges exclusifs, à découvrir sur la plateforme». Puis : «Je compte sur vous pour montrer que nous avons la plus grande des communautés !». En plus de mettre en avant un principe assez flou, Paga ne semble pas du tout avoir séduit ses fans.

Le post de Paga a généré plus de 340 000 vues. Pour autant, les fans du Marseillais ne se sont pas privés de dire ce qu’ils pensent de ce partenariat. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil rapide dans l’espace dédié aux commentaires.

«Ça devient du n’importe quoi. Vendez vos mères aussi !», a ainsi lancé un internaute. «Non mais sérieux, qui va faire ça ? Ils ne savent plus quoi faire pour prendre du fric», écrit un autre.

Mais ce n’est pas tout. De nombreux autres abonnés ont lynché le candidat emblématique des «Marseillais». «C’est une blague ? Même la pub de litière pour chat est plus passionnante !», «Je n’ai rien compris», «Arrêtez de faire miroiter la belle vie et la richesse aux gens crédules !!!», «Mensonge, arnaque !», peut-on également lire.

«Arrêtez svp. C’est une énorme arnaque. Des milliers de personnes ont perdu de l’argent avec ce site… Il faut faire quelque chose, ça ne peut plus durer. Vous allez finir par tuer des gens», s’est exclamé un autre abonné.

Certains ont même commenté qu’ils allaient se désabonner de Paga et Giussepa. D’autres leur souhaitent de «finir derrière les barreaux». Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils auraient mieux fait de s’abstenir.

Heureusement, le deux stars peuvent compter sur le soutien inconditionnel de leurs amis. Bastos a commenté le post de la manière suivante : «Je vais tout acheter et faire exploser le prix».

Carla Moreau a aussi commenté la publication avec plusieurs émojis «fête», et son chéri avec plusieurs émojis «mort de rire». Eh ben dis donc !