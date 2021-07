Une femme de 67 ans retrouvée morte décapitée : une jeune femme de 36 ans interpellée

Mee Kuen Chong, 67 ans, avait disparu le 11 juin dernier. Elle avait quitté son domicile de Wembley, une banlieue de Londres, au Royaume-Uni.

Après on n’a plus aucun signe de vie. Le cadavre décapité de la sexagénaire a été découvert par un promeneur le 28 juin dans une forêt près de la station balnéaire de Salcombe dans le Devon, à plus de 300 km de son domicile.

Une suspecte a été interpellée et placée en garde à vue. Il s’agit de Jemma Mitchell, 36 ans.

Elle a comparu par liaison vidéo à Old Bailey depuis la prison de Bronzefield. Une autopsie de la victime a été pratiquée mais les causes de la mort n’ont pas encore été révélées.