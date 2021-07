Une femme a un rapport consenti avec son ex puis porte plainte pour viol

Un couple, séparé depuis un an, a renoué. Lors d’une soirée alcoolisée, ils ont eu un rapport sexuel.

Quelques jours plus tard, la femme a poussé la porte d’un commissariat et a porté plainte pour viol. Elle a expliqué aux forces de l’ordre que ce rapport sexuel était non consenti.

Sauf que des éléments vidéo apportés par le suspect ont clairement prouvé que ce rapport était voulu par les deux partenaires.

La femme aurait inventé cette affaire d’agression sexuelle pour régler des différends personnels.

C’est au final la plaignante qui a été placée en garde à vue. Elle passera prochainement devant la justice pour déclarations mensongères, rapporte lindependant.fr