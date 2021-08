Une carrière pleine de titres et de records : les chiffres de Messi à Barcelone

La star argentine quittera le club qui l’a fait connaître et avec lequel il a remporté 35 titres officiels. Il a joué 778 matchs, marqué 672 buts et fourni 305 passes décisives.

Lionel Messi quittera Barcelone après 16 ans, a annoncé le club dans un communiqué, suite aux «obstacles économiques et structurels» imposés par la ligue espagnole de football pour le renouvellement de son contrat. Le Rosario a joué 778 matchs, marqué 672 buts et fourni 305 passes décisives.

La Pulga est arrivé au Barça alors qu’il n’avait que 13 ans et a été formé à La Masía, la carrière du club. En 2004, à l’âge de 17 ans, il fait ses débuts en équipe première et depuis, il n’a cessé de surprendre, de gagner des choses et de battre des records.

Il a obtenu 35 titres officiels et est le plus grand vainqueur de l’histoire du club culé. Parmi ses principales réalisations, quatre Ligue des Champions et 10 ligues espagnoles se distinguent. Ensuite, une revue des chiffres et des jalons les plus marquants de La Pulga avec le maillot Blaugrana.

Meilleur buteur de l’histoire du football (21e siècle) : 1163 buts.

Meilleur buteur de l’histoire du football dans le même club : 672 buts avec le FC Barcelone. (Il a battu Pelé, avec 643 buts pour Santos).

Meilleur buteur de l’histoire du football de première division, dans le même club : 474 buts pour le FC Barcelone. (Il a battu Josef Bican, avec 417 buts au Slavia Prague).

Plus grand nombre de buts officiels (Guinness World Records) marqués au cours d’une année civile (club et équipe nationale) : 91 buts -en 69 matchs en 2012- avec un total de 79 pour son club (59 en première division espagnole, 13 en Liga de Champions de l’UEFA, 5 en Copa del Rey, 2 en Supercoupe d’Espagne) et 12 en équipe nationale. (Il a dépassé Gerd Muller, avec 85 buts au Bayern Munich.)

Seul joueur de l’histoire à avoir marqué 50 buts ou plus en neuf ans : 60 (2010), 59 (2011), 91 (2012), 58 (2014), 52 (2015), 59 (2016), 50 (2017), 51 (2018), 50 (2019).

Gagnant maximum du prix du meilleur joueur du monde par la FIFA : 6 fois (4 FIFA Ballon d’Or, 1 FIFA World Player et 1 The Best FIFA).

Grand lauréat du Ballon d’Or : 6 fois (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

Grand lauréat du Soulier d’Or : 6 fois (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).

Meilleur vainqueur du prix de l’Homme du match aux Coupes du monde : 6 fois (1 en 2010, 4 en 2014, 1 en 2018).

. Titres Messi à Barcelone :

10 Ligues (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 et 2018/19)

7 Coupes du Roi (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 et 2020/21)

4 Ligue des Champions (2005/06, 2008/09, 2010/11 et 2014/15)

8 Supercoupes d’Espagne (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 et 2018/19)

3 Supercoupes d’Europe (2009/10, 2011/12 et 2015/16)

3 Coupes du monde des clubs (2009/10, 2011/12 et 2015/16)