Une autre bombe secoue Barcelone après avoir confirmé le départ de Lionel Messi

Selon les médias espagnols, la star argentine aurait des discussions avec le PSG et que la négociation est bien avancée. Le club parisien a toujours voulu l’avoir et serait tout près de le convaincre.

Lionel Messi était le protagoniste d’une bombe mondiale. Il n’a pas signé son renouvellement avec Barcelone et est agent libre jusqu’à ce que le club parvienne à accommoder ses finances ou, directement, il devra endosser le maillot d’un autre club pour poursuivre sa carrière sportive.

City et le PSG ont toujours été les deux qui ont manifesté leur intérêt, et jeudi en fin de journée en Espagne, une autre forte nouvelle est apparue.

El Chiringuito de Jugones, une émission télévisée populaire espagnole, a lancé un scoop qui a secoué la Catalogne. Josep Pedrerol, chef d’orchestre du cycle, a fait un éditorial fort dans lequel il a confirmé qu’il y a des négociations avec le PSG et, en plus, que tout est bien avancé pour que l’Argentin se rende à Paris.

«Messi et le PSG sont très proches. Dans les prochaines heures, il pourrait être un joueur du Paris Saint Germain. Cela a été des heures très intenses. Le PSG a toujours espéré convaincre Messi. Les messages ont toujours été «si vous ne le faites pas» signe avec Barcelone, nous y sommes», a-t-il déclaré et répété : «Messi et le PSG sont très proches.»

Cette nouvelle bombe a révolutionné le monde du football puisque, si elle se confirme, elle intégrera une dream team avec Neymar, Mbappé, Di María et Sergio Ramos, entre autres. Diario Sport, a révélé que l’offre serait similaire à ce qu’il percevait au Barça jusqu’à présent et ils attendent avec attention une définition.