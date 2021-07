Une actrice X, star de Pornhub, chute mortellement du 22ème étage

Les faits se sont déroulés le 21 mai dernier dans la région de Brême, dans le nord de l’Allemagne.

Ce jour là, une convoyeuse de fonds était chargée d’empaqueter de grosses sommes d’argent et de les transmettre aux banques et distributeurs de billets.

Mais, au lieu de déposer les 8 millions d’euros dans des caissettes, la jeune femme de 28 ans les a cachés dans de gros sacs de sécurité.

Yasemin Gündogan a ensuite jeté ces sacs dans un bac à roulettes déguisé en poubelle, qu’elle a recouvert de déchets.

La convoyeuse de fonds est ensuite montée dans une camionnette Mercedes de location, à laquelle elle avait pris soin d’attacher une plaque d’immatriculation volée.

Depuis, on n’a plus aucune nouvelle de la jeune femme et des 8 millions d’euros. Les autorités pensent qu’elle a bénéficié de complicité et qu’elle a pris la fuite à l’étranger, rapporte 20min.ch