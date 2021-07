Un soutien fort à Lionel Messi : les ventes de son maillot s’envolent au Camp Nou

En réponse à l’incertitude que vivent les Catalans après que Leo ait terminé son contrat avec le club, les fans se sont tournés vers le magasin de l’enceinte Culé en pleine confiance.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, ce qui le fait venir au FC Barcelone, Lionel Messi n’est pas un joueur du Barça à des fins contractuelles, même si dans la pratique rien n’a changé ce 1er juillet et son image continue au Camp Nou rayonnant partout en attendant un rénovation qui fait face à ses dernières franges.

Malgré le fait que finalement le président Joan Laporta n’a pas pu remplir son objectif de renouveler Messi avant la fin de son contrat le 30 juin, comme EFE l’a appris au club, la tranquillité règne et il est prévu que le contrat qui assurera la continuité de l’Argentin se ferme. en quelques jours.

Pendant ce temps, dans la boutique officielle du Camp Nou, le maillot de Messi continue d’être le plus exposé et le plus acheté par les fans et les touristes du Barça, qui espèrent qu’il continuera à le porter la saison prochaine.

Messi a signé pour Barcelone le 14 décembre 2000 et les responsables de la signature étaient Josep Maria Minguella, Horacio Gaggioli et Carles Rexach.

Depuis lors, il ne s’est jamais retrouvé dans une situation aussi rare que celle actuelle, dans laquelle il est tenu pour acquis qu’il est toujours un joueur du Barça malgré l’absence de contrat de certification.

En pleine incertitude, la Liga a officialisé le départ de l’Argentin. L’instance dirigeante du football professionnel espagnol, a disparu de sa page. Il est étrange de revoir l’équipe barcelonaise sans sa plus grande star au premier plan.

En fouillant sur la toile, on peut trouver des noms comme Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite ou Ansu Fati, mais ce n’est pas le cas de Messi. Antoine Griezmann apparaît mais son avenir est encore inconnu.

