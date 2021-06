Un riche homme d’affaires tué par sa maîtresse de 21 ans dans un hôtel

Une jeune étudiante de 21 ans aurait assassiné le PDG de Super TV, Usifo Ataga. Selon les aveux de la jeune fille, tout est parti d’une dispute dans une chambre d’hôtel.

En effet, elle raconte que le jour du drame, elle et son amant s’étaient rendus dans un hôtel pour passer du bon temps. Une dispute éclate entre les deux après que la jeune fille aient refusé les avances de son amant. Le défunt va alors se mettre en colère et la violenté.

«Je lui ai dit que je n’étais pas contente de ce qu’il avait fait la première fois. Je lui ai dit qu’il ne m’aidait en rien, mais qu’il jouait avec moi. Il m’a alors demandé de prendre sa Carte Bancaire et de retirer le montant que je souhaitais. Il m’a même donné le code PIN de sa Carte Bancaire, mais je lui ai dit que ce n’était pas ce que je voulais insinuer. Alors, il est devenu violent», a révélé la jeune fille dans un premier temps.

Au cours de la dispute, la jeune fille va se munir d’un couteau et poignardé à trois reprises son amant. Elle va par la suite retiré la somme 380.000 Naira, soit l’équivalent de 500.000 Francs Xof, du compte bancaire du défunt, avant de prendre la fuite.

«Je me défendais et à un moment donné, il m’a cogné la tête contre le mur et j’ai riposté. Il m’étouffait et j’étais sur le placard de la cuisine, alors je me suis allongé et j’ai attrapé un couteau et je l’ai poignardé deux fois dans le cou et une fois dans le ventre. J’ai retiré 380 000 N et non 5 millions de N de son compte», a-t-elle expliqué aux enquêteurs de la police.

Le père de la jeune fille a également été interpellé pour refus d’obtempérer alors que sa fille était recherchée par les services de la police.