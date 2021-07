Un rappeur américain arrêté pour tentative de meurtre à la suite d’un incident de rage au volant

Plusieurs fans de rap commentant la prochaine bataille de Dipset Verzuz The LOX ont noté que le G-Unit de 50 Cent constituerait également un affrontement intéressant, car leur règne du début des années 2000 a dominé les charts ainsi que les rues.

Cependant, ces fans doivent savoir que l’homme qui a le pouvoir d’appuyer sur le bouton d’un tel match est un fan de beau temps de la maison Timbaland et Swizz Beatz construite ces jours-ci.

Jeudi 15 juillet, la première à New York de sa série Starz Power Book III: Raising Kanan au Hammerstein Ballroom a donné l’occasion d’aborder une apparition potentielle de Verzuz, voyant que TI a fait des sujets un énorme sujet de discussion l’année dernière.

Voyant que la nouvelle série s’est déjà vu accorder une deuxième saison, l’attention de 50 Cent semblait être ailleurs lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’évaluation de ses succès au sein de la plate-forme très médiatisée Triller.

«Une bataille de Verzuz ? pensa-t-il. «Probablement pas! Nous retournons dehors», a-t-il ri. «C’est quelque chose qui s’est passé pendant la pandémie lorsque nous étions coincés à la maison. Maintenant que nous sommes de retour dehors, il y a d’autres choses à faire. Nous sommes censés créer une nouvelle histoire, ne pas être de retour là-bas.

Bien que de nombreux fans aient probablement perdu le compte du nombre de batailles de Verzuz, la scène est devenue plus grande que jamais. Le Dipset Verzuz The LOX susmentionné est prévu pour le 3 août à l’intérieur du Hulu’s Theatre du Madison Square Garden, au cœur de New York.

De plus, l’introduction du vaccin COVID-19 n’a pas freiné l’augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis, les 50 États ayant signalé des augmentations notables au cours des dernières semaines.

De nombreux pays internationaux tels que l’Australie, l’Ouganda et le Royaume-Uni appliquent à nouveau des mesures de verrouillage plus strictes.

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a qualifié cela de «pandémie des non vaccinés».

Quant à la nouvelle histoire, 50 Cent devrait être la tête d’affiche de Rolling Loud NYC en octobre – mais n’a pas sorti d’album depuis The Kanan Tape en 2015.

Comme sa collaboration en 2021 avec NLE Choppa, «Part Of The Game», la musique était un véhicule à peine voilé pour promouvoir la marque Power.

Alors que le verdict est tombé sur l’arrivée d’un nouvel album en 2021, 50 Cent s’est lié avec sa famille Hip Hop NLE Choppa et DaBaby avant de jouer plusieurs tubes lors de la première de Power Book III: Raising Kanan.