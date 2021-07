Un père célibataire décide d’adopter six enfants handicapés qu’importe ce qu’en pensent les autres

Être un parent célibataire n’est pas évident. Élever un enfant est une tâche importante et souvent très difficile. Cependant, Ben a fait un choix et a offert à six enfants handicapés un environnement affectueux en les adoptant !

Ben Carpenter, du Royaume-Uni, savait déjà qu’il voulait adopter un enfant à l’âge de 21 ans : «Même à 21 ans, je savais que je voulais être père le plus tôt possible. J’étais peut-être jeune, mais j’ai toujours eu un bon cerveau», a déclaré Ben à The Mirror.

Cependant, en raison de son âge et de sa situation sentimentale, Ben pensait qu’il n’aurait aucune chance : «J’étais convaincu parce que j’étais aussi célibataire qu’ils ne me prendraient pas au sérieux – mais j’étais aux anges quand ils l’ont fait.»

Ayant déjà travaillé avec des enfants et des adultes handicapés, Ben savait qu’il pouvait leur prodiguer les bons soins. Tout a commencé avec une annonce d’une agence d’adoption locale. Contrairement à ses attentes, l’agence a été très enthousiaste et positive quand il s’est proposé.

«Neuf ans plus tard, j’ai cinq enfants et je ne changerais rien», a déclaré le fier père. Jack est autiste, Ruby est atteinte du syndrome de Pierre Robin (SPR ou séquence de Pierre Robin) et a un usage limité de ses bras – car il manque des os, Lily est sourde et Joseph a le syndrome de Down.

Malheureusement, son cinquième enfant adopté, Teddy, est décédé en novembre 2019. L’année dernière, il a adopté son sixième enfant, Louis, âgé de deux ans. Le garçon est atteint de paralysie cérébrale et est aveugle, rapporte The Mirror.

Le père à plein temps déclare qu’il n’a jamais voulu d’enfants biologiques, car «il y a beaucoup, beaucoup plus que d’être biologiquement connecté à un enfant». Il aime ses cinq enfants inconditionnellement. «Nous ne partageons peut-être pas le même sang, mais qui s’en soucie ?»

Grâce à Ben, ces enfants grandissent dans une famille pleine d’amour et de soins ! Ce qu’il fait est vraiment très impressionnant. Nous avons beaucoup de respect pour ce super père ! Partagez cette publication pour souligner l’importance de l’adoption.